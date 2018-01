De Zeppelin in de bres voor uitgezette klasgenootjes LEERLINGEN TREKKEN MET BRIEF, TEKENINGEN EN LIED NAAR KABINET CREVITS FREYA DE COSTER

24 januari 2018

02u40 0 Geraardsbergen De leerlingen van basisschool De Zeppelin trokken gisteren met honderden brieven, tekeningen en een zelfgeschreven lied naar het kabinet van Onderwijsminister Hilde Crevits. De jonge kinderen uit Geraardsbergen snappen niet waarom hun klasgenootjes Karina (11) en Eva (8) Gulieva en Eliza (8) en Abel (2) Arakelyan, wiens families met uitzetting bedreigd worden, plotseling uit hun klas werden weggehaald.

"Dag mevrouw de minister. Wij zouden heel graag willen dat Eliza terug bij ons in de klas komt. Waarom mag zij niet terugkomen?" Met deze woorden spraken de klasgenoten van Eliza Arakelyan minister van Onderwijs Hilde Crevits op haar kabinet aan. Zowel Eliza (8) en Abel (2) Arakelyan als de Belgische schaakkampioene Karina Gulieva en haar zus Eva mochten na de kerstvakantie niet terugkeren naar hun vertrouwde school De Zeppelin in Geraardsbergen.





Hoewel beide gezinnen van de jonge kinderen al jaren in België wonen, werden ze eind vorig jaar bruusk uit hun woning gezet nadat ze het bevel hadden gekregen om het land te verlaten. Iets wat hun klasgenoten maar moeilijk begrijpen. "Onze leerlingen worden geconfronteerd met vriendjes die abrupt uit de school gehaald worden, zonder een kans om afscheid te nemen", zegt meester Patrick van De Zeppelin. "Zij blijven met heel wat vragen achter, maar te weinig wordt er naar hen geluisterd. Daarom geven we hen vandaag een stem."





Zelfgeschreven lied

De leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar van de basisschool De Zeppelin, alsook leerlingen uit de Meibloem uit Eeklo en KBO uit Nederename schreven daarom een brief of maakten een tekening, die ze overhandigden aan de minister. Met een zelfgeschreven lied riepen ze op om de huidige situatie te veranderen.





"Het zijn jonge mensen, boordevol wensen. Is dit de toekomst die ze verdienen? Een lege plaats in de klas, dat jij er plots niet meer was. Dit mag niet meer gebeuren. No way, we want you to stay", zongen ze uit volle borst.





"Het lied is in mijn oren blijven nazinderen. Ik heb dan ook heel goed geluisterd", reageerde minister Crevits. "Te weinig staan we stil bij wat zulke acties teweegbrengt bij de kinderen die achterblijven. Al langer ijver ik ervoor dat kinderen, wiens familie dreigt uit het land gezet te worden, toch hun schooljaar mogen afmaken in hun vertrouwde klas. Maar die beslissing ligt jammer genoeg niet bij mij, maar bij het ministerie van Asiel en Migratie."





Traumapsycholoog

Crevits benadrukt ook dat scholen een beroep kunnen doen op de traumapsycholoog om de klassen te begeleiden. "We missen Eliza heel erg. Toen we na de kerstvakantie naar de klas terugkeerden, was ze plots weg. We wisten van niets", reageren vriendjes Jasper en Leonard. Ook Eliza zou haar oude klasgenoten vaker willen terugzien. "Op mijn nieuwe school zijn ze veel strenger. Af en toe sturen mijn vrienden me een brief, dat is altijd fijn om te lezen", aldus Eliza.





Op het kabinet van minister van Asiel en Migratie Theo Francken kreeg de school geen gehoor.





"Ik stuurde meermaals een e-mail om ons te ontvangen, maar steeds kreeg hetzelfde antwoord", zegt meester Patrick. "Uw vraag werd goed ontvangen en is in behandeling."