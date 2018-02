De Verborgen Tuin weg uit Geraardsbergen STERRENCHEF VERHUIST ZAAK NAAR BETERE LOCATIE IN WAASMUNSTER FRANK EECKHOUT & YANNICK DE SPIEGELEIR

03 februari 2018

03u01 0 Geraardsbergen Sterrenrestaurant De Verborgen Tuin sluit de deuren in Geraardsbergen en trekt naar Waasmunster. "We verhuizen naar La Cucina, een restaurant op enkele honderden meters van op- en afrit E17 in Waasmunster. Op die locatie is ons potentieel veel groter, is er meer parkeergelegenheid en zijn we veel beter bereikbaar voor onze klanten", zegt chef Steven Van Snick (37).

Restaurant De Verborgen Tuin in Geraardsbergen mag sinds 2013 pronken met een Michelinster. In de Gault&Millau haalt het gastronomisch restaurant van chef Steven Van Snick een mooie 14 op 20.





De Verborgen Tuin was het eerste restaurant ooit in Geraardsbergen dat met een Michelinster werd beloond. Meteen ook een extra toeristische troef voor lekkerbekken. "Geraardsbergen verlaten is een bewuste keuze. Op onze huidige locatie zaten we aan onze limiet en de bereikbaarheid laat hier te wensen over. Ik ben misschien de eerste die deze stap zet, maar ik vermoed dat er nog andere zaken mijn voorbeeld zullen volgen. In Waasmunster is dat een ander verhaal. In ons nieuwe pand zitten we vlakbij de E17 pal tussen Gent en Antwerpen. Een ideale ligging voor onze klanten om ons te bereiken", verduidelijkt Van Snick. "Onze zaak in Geraardsbergen staat over te nemen. In het slechtste geval openen we er een brasserie, maar het concept en de Michelinster van De Verborgen Tuin verhuizen mee naar Waasmunster", benadrukt de chef.





Hoger niveau

Samen met zijn partner en medezaakvoerder Saar Van Gysel wil Van Snick de Michelinster en de 14 op 20 van Gault&Millau in Waasmunster op zijn minst behouden. "Als chef met ambitie wil je je keuken uiteraard altijd naar een nog hoger niveau tillen. "Aan het pand van het voormalige La Cucina zal er weinig veranderen. De zaak stond al meer dan een jaar te wachten op een nieuwe eigenaar, maar beschikt over alle nodige faciliteiten. "De keuken is volledig in orde enkel het interieur gaan we aanpassen naar de stijl van onze zaak." De beperkte veranderingen zorgen ervoor dat het niet meer lang wachten is op de opening van De Verborgen Tuin. De zaak opent al op maandag 19 maart. "We zullen open zijn van maandag tot vrijdag en in de weekends sluiten we. In Geraardsbergen merkten we al dat het moeilijker wordt om personeel te vinden dat op zaterdag en zondag beschikbaar is", besluit Van Snick.





Schepen verrast

Schepen van Lokale Economie Véronique Fontaine (Open Vld) reageert compleet verrast op het vertrek van De Verborgen Tuin. "Over de klachten die ze nu naar voren brengen, hebben ze met ons nooit gepraat. Nochtans is ons centrum vlot bereikbaar, want overal is autoverkeer toegelaten. Ook parking is er voldoende. Klanten van het restaurant kunnen zelfs voor de deur parkeren op de parking van het ziekenhuis. Het is dan ook jammer dat we nooit de kans gekregen hebben om te luisteren naar de klachten van de zaakvoerder", reageert Fontaine.