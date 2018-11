De Gavers klaar voor 1.000 Barbaren Frank Eeckhout

15 november 2018

14u07 1 Geraardsbergen Provinciaal domein De Gavers in Onkerzele ontvangt op zaterdag 17 november meer dan 1.000 avontuurlijke looplustigen tijdens de Barbarian Obstacle Run.

Wie deze week een bezoekje bracht aan het provinciaal domein kon het lint dat het parcours van zes tot tien kilometer afbakent al spotten. 29 obstakels, waaronder een reusachtig ballenbad en een torenhoge glijbaan en touwen om in te klimmen, rijzen in elke uithoek van het park uit de grond. “We creëren een totaalbeleving. Zo kunnen de runners zich laten schminken in hun strijdkleuren en zich moed indrinken aan een van de drankstandjes terwijl een dj zorgt voor dansbare beats. Mout Uyttersprot, bekend van De Kotmadam en Familie, zorgt ondertussen voor entertainment en de nodige motivatie", zegt organisator Bart De Decker.

Het is de derde keer dat Regiosport ZOV deze Barbarian Obstacle Run organiseert. Wie graag wilt meelopen maar nog niet ingeschreven is, kan ook de dag zelf nog terecht in het De Gavers. Inschrijven ter plaatse kan vanaf 9.30 uur.