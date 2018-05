David Galle in Arjaantheater 09 mei 2018

David Galle brengt brengt op zondag 13 mei om 20 uur het Arjaantheater in Geraardsbergen aan het lachen. 'Erover', Davids vierde volavondshow, houdt opnieuw een vinger aan de pols van wat er nu leeft. Waar hij in zijn vorige show nog een lans voor de persoonlijke vrijheid brak, beseft hij tegenwoordig dat er grenzen zijn. Na zijn overwinning van de felbegeerde Comedy Casino Cup op Canvas in 2009, was David onder meer te zien in 'De Kazakkendraaiers' en 'Twee tot de Zesde Macht' (één), en acteerde hij in het sketchprogramma 'Echt niet oké' (één) en de successerie 'Bevergem'. Tickets kosten 15 euro en kan je reserveren via CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of via www.de-abdij.be. (FEL)