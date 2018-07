Dame met glühwein te veel op ramt brievenbus 04 juli 2018

Een dame uit Idegem stond terecht in de Oudenaardse politierechtbank nadat ze op 12 december vorig jaar met een glas te veel op een brievenbus ramde en vluchtmisdrijf pleegde. "Mijn cliënte was met de trein naar de kerstmarkt in Brussel geweest", schetste haar advocaat de omstandigheden. "Daar heeft ze enkele glühweins gedronken. Jammer genoeg is nog van het station naar huis gereden en reed ze daarbij een brievenbus omver. Uit paniek is ze verder gereden." De politierechter legde haar een boete van 1.280 euro en 16 dagen rijverbod op. (TVR)