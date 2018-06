Dame met 2,3 promille in bloed botst drie keer 21 juni 2018

De 53-jarige T. M. uit Overboelare kreeg van de politierechter een geldboete van 2.400 euro en 2 maanden rijverbod opgelegd nadat ze met 2,3 promille alcohol in het bloed maar liefst 3 aanrijdingen had. Zo reed ze eerst een voertuig aan op de Markt in Geraardsbergen, waarna ze is doorgereden. Op haar weg had ze nog twee andere aanrijdingen. Getuigen zagen hoe de dame met slepende bumper halt hield aan een café wat verderop, waar ze naar binnen strompelde. Ze beweerde in de rechtbank dat ze vooraf niets had gedronken en pas na de aanrijdingen 3 glazen witte wijn dronk. "De cafébaas had me die geserveerd om wat te kalmeren", klonk het. De politierechter achtte dat echter niet geloofwaardig gelet op het hoge alcoholpercentage in haar bloed. (TVR)