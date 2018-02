Dak van gerenoveerde hoeve gaat in vlammen op 21 februari 2018

02u33 0

Een felle brand heeft het dak van een gerenoveerde hoeve in de Kohoorstraat in Zarlardinge gedeeltelijk vernield. "Vermoedelijk onstond het vuur door een korstluiting aan de brander op een dakkamer. Daardoor sloegen de vlammen al snel door het dak. De eigenaars waren gaan werken, maar een alerte buur merkte een rookpluim op en verwittigde de brandweer. Brandweerpost Geraardsbergen was snel ter plaatse en kon de schade beperken tot een deel van de bovenverdieping. Ook brandweerpost Ninove kwam in ondersteuning", zegt burgemeester Guido De Padt, die ter plaatse de schade kwam opmeten. Tijdens de bluswerken brak een brandweerman van post Ninove een vingerkootje door een vallende pan. Na de bluswerken werd de dakconstructie wind- en waterdicht gemaakt door het aanbrengen van een zeil. (FEL)