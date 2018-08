Daisy en Marnick openen Den Belgiek, met meer dan 150 bieren op de kaart Frank Eeckhout

07 augustus 2018

14u30 4 Geraardsbergen Daisy Van Hemel en Marnick Van Bellingen openen op zaterdag 18 augustus hun biercafé Den Belgiek, in de Brugstraat in Geraardsbergen. "Met meer dan 150 bieren, waarvan 10 op vat, bieden we een ruim assortiment aan."

Den Belgiek wordt een bier- en bapasbar, waar de klanten kennis kunnen maken met het cultureel erfgoed van het Belgisch bier, en bijhorende hapjes. "Naast bier serveren we in Den Belgiek ook een boerenboterham met Beerselse mandjeskaas of gedroogde ham", vertelt het koppel. "Ook artisanale Belgische kazen en vleeswaren komen op de kaart."

Met meer dan 150 bieren belooft het voor de klanten een moeilijke keuze te worden. "Zeker de minder gekende bieren verdienen wat meer aandacht", vinden Daisy en Marnick. "Daarom zal Den Belgiek werken met weeksuggesties en brouwerij-in-de-kijker-acties, om de klanten te helpen bij het ontdekken van Belgische bieren. Als klap op de vuurpijl kan je ook kiezen voor share-a-bottle: één flesje bestellen met meerdere proefglaasjes, om te delen met vrienden."

Al die bieren komen van tachtig verschillende brouwerijen. "Je kan de bieren ook gewoon kopen om mee naar huis te nemen, of als geschenk. De combinatie van bar en bierwinkel maakt ons meteen ook uniek."

De bier- en menukaart vind je, net als andere nieuwtjes en activiteiten van Den Belgiek, terug op www.facebook.com/denbelgiek/.