Dag van de Vrouw in Koetshuis 30 mei 2018

In het Koetshuis in Geraardsbergen wordt zaterdag de Dag van de Vrouw gevierd. "We willen vooral de gelijkheid tussen mannen en vrouwen centraal stellen", zegt schepen voor Gelijke Kansen Fernand Van Trimpont (CD&V). Op vraag van mede-organisator IkBenNaza staan er ook twee lezingen rond huiselijk geweld gepland. In de namiddag kan je er terecht voor een sessie yoga. Ook zijn er infostanden aanwezig van Femma en KVLV en kan je de hele dag genieten van de Afrikaanse keuken. De dag wordt afgesloten met optredens van Pascale en de Afrikaanse band Afro Soukous. Gratis toegang. (FEL)