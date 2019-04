Dag van de Mattentaart in Geraardsbergen Frank Eeckhout

18 april 2019

15u06 1 Geraardsbergen Geraardsbergen viert op paaszondag de dag van de mattentaart. Die dag draait alles rond het bekende Geraardsbergse taartje en andere streekproducten.

Tijdens de live bakdemonstraties ontdek je hoe het gouden gebakje wordt gemaakt. De reuzen en hun fanfare brengen de nodige ambiance. Om 17 uur is er de befaamde Mattentaartenworp. Wie goed grabbelt, maakt kans op een waardebon van 50 euro in een restaurant naar keuze. Wandelclub De Padstappers organiseert die dag al voor de 36ste keer een Mattentaartentocht. De dag van de mattentaart start om 10 uur met een kapittelzitting in het Oud Hospitaal.