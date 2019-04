Dag van de Actieve Burger in GO! Dender Frank Eeckhout

03 april 2019

18u44 2 Geraardsbergen De leerlingen van GO! Dender hebben zich woensdag extra ingezet voor anderen.

De kinderen van de derde kleuterklas vertelden een verhaaltje in het kinderdagverblijf Timoun. Leerlingen van het tweede leerjaar brachten een bezoek aan het Huis van het Kind. Het derde leerjaar verzorgde de stadstuintjes in Geraardsbergen. De leerlingen van het vierde leerjaar toonden hun interesse voor de zorgsector en gingen op bezoek bij de bewoners van De Maretak. De vijfdeklassers hielden een zwerfvuilactie op en rond het schooldomein en de zesdeklassers gaven de inwoners van Geraardsbergen een woordje uitleg over het nieuwe parkeerbeleid.