Dader bijlmoord nog dit jaar voor Gentse Hof van Assisen

Frank Eeckhout

17 januari 2019

18u01 0 Geraardsbergen De 41-jarige Thomas C. uit Sint-Gillis-Waas, die in 2015 zijn vriendin doodstak en een buurvrouw zwaar toetakelde in de Volderstraat in Onkerzele, moet zich verantwoorden voor het Gentse Hof van Assisen voor doodslag en poging doodslag. “Die nachtmerrie blijft door mijn hoofd spelen. Zolang de dader niet veroordeeld is, kan het verwerkingsproces niet beginnen", zegt slachtoffer Anja Massart.

Het drama gebeurde op 11 juni 2015 in de Volderstraat in het centrum van Onkerzele, vlak bij het provinciaal domein ‘De Gavers’. Volgens getuigen was er die avond kletterende ruzie in de rijwoning. Een buurvrouw, Anja Massaert, maakte zich grote zorgen, schraapte alle moed bij elkaar en stapte de woning binnen om de kinderen te beschermen. Thomas keerde zich meteen tegen haar. Met een bijl in de hand ging hij Anja te lijf. De vrouw werd zwaar toegetakeld, maar kon uiteindelijk uit de klauwen van haar belager ontsnappen. Ze zette het op een lopen. Zo’n 50 meter verderop in de straat liep ze een openstaande garage binnen en viel ze neer.

Intussen was de lokale politie van Geraardsbergen ter plaatse gekomen. Die kon de vermoedelijk dader al snel inrekenen. Binnen in de woning troffen ze het levenloze lichaam van Sandra Stompf, de 38-jarige ex-vriendin van de dolleman, aan. Ook in het huis aanwezig: twee jonge kinderen van amper 3 en 12 jaar oud. Beiden waren getuige geweest van de moord op hun mama. Dat de dader nu naar het Hof van Assisen wordt doorverwezen, is voor de slachtoffers een schrale troost.

“Slecht", snikt Anja Massart (49) als we vragen hoe het met haar gaat. “Ik probeer mijn leven opnieuw op te pakken maar telkens de zaak voor de rechtbank komt, wordt alles weer opgerakeld. Naar de buitenwereld hou ik mij sterk maar tussen vier muren voel ik mij vaak een wrak. Eén keer ben ik teruggekeerd naar de Volderstraat en dat is mij niet goed bekomen. Sindsdien mijd ik de plaats waar het drama gebeurde.”

Vanuit zijn cel liet dader Thomas C. weten dat hij spijt had van de feiten en dat hij de slachtoffers een brief wilde schrijven. “Ik heb dat gehoord ja, maar de brief is er nooit gekomen. Dat hoeft ook niet want excuses voor wat hij ons aangedaan heeft, zijn er niet. Ik hoop nu dat de zaak snel voor het Assisenhof verschijnt zodat ik kan starten met alles te verwerken", zegt Anja.

Ook Sam, de zoon van de vermoorde Sandra Stompf, heeft nooit een brief gekregen van de dader. “Ik heb daar geen weet van", zegt meester Nadine De Wolf, de advocate van Sam. De jongen is ondertussen 17 jaar en woont sinds de feiten bij zijn papa. “Met uitzondering van de reconstructie, is Sam nooit teruggekeerd naar het huis van zijn mama. Hij is nog steeds heel erg onder de indruk van de feiten. Voor hem maakt het ook niet uit of de dader voor het Hof van Assisen of voor de Correctionele Rechtbank verschijnt. Zolang hij maar gestraft wordt", weet meest De Wolf.