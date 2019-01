Cultuurraad zoekt inwoners met een hart voor cultuur Frank Eeckhout

28 januari 2019

14u19 0 Geraardsbergen De Cultuurraad in Geraardsbergen lanceert een oproep voor inwoners met een hart voor cultuur.

Om de zes jaar, telkens na de verkiezingen, gaat de Cultuurraad op zoek naar nieuwe leden en frisse ideeën voor zijn bestuur. De Cultuurraad is al meer dan 45 jaar actief en geeft advies aan het stadsbestuur over cultuur in de stad en dorpen. Heb je een visie over cultuurbeleid, ben je sterk betrokken of lid van een vereniging, heb je ideeën over wat anders kan? Stuur dan je kandidatuur voor 1 maart naar cultuur@geraardsbergen.be. De Cultuurraad komt elke maand samen. Je inzet is belangeloos, maar wordt erg gewaardeerd.