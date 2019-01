Cultuur met grote C ruimt plaats voor Folklore met grote F Frank Eeckhout

22 januari 2019

14u26 1 Geraardsbergen In Geraardsbergen gaat de nieuwe schepen van Cultuur Ann Panis (Open Vld) het over een andere boeg gooien. “Gedaan met grote geldverslindende evenementen. Cultuur moet terug voor iedereen toegankelijk zijn. Het is tijd voor folkore met de grote F", zegt Panis.

Voor een deel gedwongen door besparingen, voor een deel wegens een andere visie dan haar voorganger. Ann Panis wil aan cultuur een nieuwe impuls geven. Jazz Geraardsbergen wordt stopgezet en Muziek in het Park moet inkrimpen, toch blijft cultuur een belangrijk item in Geraardsbergen. “Tentoonstellingen en andere evenementen met grote namen op de affiche, daar moeten we van afstappen. Geraardsbergen telt genoeg kunstenaars en auteurs onder haar inwoners, die het ook verdienen om in de kijker geplaatst worden. Dat kost niet enkel minder geld, het brengt cultuur terug naar de Geraardsbergenaar", zegt Panis.

Aan het plaatselijke erfgoed gaat de schepen niet raken. “Krakelingen en Plaisance genieten nationale bekendheid en zetten Geraardsbergen elk jaar op de kaart. Wat goed is, gaan we behouden", geeft Panis nog mee.