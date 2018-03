Criminaliteit daalt voor het derde jaar op rij 31 maart 2018

De criminaliteitscijfers in politiezone Geraardsbergen/Lierde zijn voor het derde jaar op rij gedaald. Met een totaal van 2.212 geregistreerde feiten voor 2017 zien we een daling van 250 feiten tegenover 2016 en maar liefst 440 minder dan in 2015. De daling situeert zich voornamelijk bij de woninginbraken, winkeldiefstallen en intrafamiliaal geweld. De verkeersongevallen met stoffelijke schade dalen met 5%. "Onze politie levert goed werk, ze zijn zichtbaar aanwezig in het straatbeeld en dat vertaalt zich in deze mooie cijfers", reageert burgemeester Guido De Padt, voorzitter van het politiecollege. Korpschef Jurgen De Landsheer is vooral tevreden dat de nieuwe aanpak werkt. Het volledige jaarverslag is te lezen op www.





politiegeraardsbergenlierde.be.





(FEL)