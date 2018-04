Chauffeur met 2,76 promille zwalpt over weg 28 april 2018

02u32 0

V.D.D. uit Geraardsbergen werd in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 2.400 euro nadat hij al voor de derde keer onder invloed van alcohol achter het stuur werd betrapt. Agenten zagen hem deze keer met zijn wagen over de weg zwalpen. Dat had uiteraard alles te maken met de 2,76 promille alcohol in zijn bloed, goed voor ruim 12 glazen alcohol. "Een gigantische intoxicatie", merkte de procureur op. De politierechter legde de man naast de geldboete ook nog 2 maanden rijverbod op.





Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)