Gesponsorde inhoud Chaotische ochtendspits op N42 tussen Zottegem en Geraardsbergen Frank Eeckhout

23 januari 2019

10u14 0 Geraardsbergen De sneeuwval zorgde woensdagmorgen voor een chaotische ochtendspits op de N42 tussen Zottegem en Geraardsbergen. De politie sloot de drukke gewestweg een tijdlang af voor het verkeer.

Omdat vrachtwagens moeite hadden om de hellingen op te rijden, sloot de politie de N42 omstreeks 6.30 uur af ter hoogte van het rondpunt in Godveerdegem. In Sint-Lievens-Esse kwam een vrachtwagen in schaarstand te staan op de Gentweg. Ook voor de verkeerslichten in Steenhuize-Wijnhuize versperde een vrachtwagen de doorgang. Verder waren er ook problemen ter hoogte van de verkeerslichten in Ophasselt. Agentschap Wegen en Verkeer zette een sneeuwruimer in. Omstreeks 8.30 uur ging de N42 opnieuw in beide richtingen open voor het verkeer.