CD&V weegt zwaarder door in nieuw schepencollege Frank Eeckhout

08 december 2018

14u49 0 Geraardsbergen Met bevoegdheden als openbare werken, mobiliteit, stadspatrimonium, wonen en huisvesting en openbaar groen zal CD&V in de volgende legislatuur veel meer doorwegen in het schepencollege in Geraardsbergen.

CD&V heeft zijn verkiezingsoverwinning niet enkel in mandaten maar ook in bevoegdheden weten om te zetten. Dat blijkt duidelijk uit de bevoegdheden die de drie schepenen wisten binnen te rijven. Openbare werken, mobiliteit, stadspatrimonium, wonen en huisvesting en openbaar groen, dat in deze legislatuur nog bij Open Vld zit, verhuist vanaf 1 januari naar de christendemocraten.

Burgemeester Guido De Padt wordt belast met het algemeen beleid, veiligheids- & drugsbeleid, politie, brandweer, financiën en begroting, organisatie en personeel, bestrijding wateroverlast.

Eerste schepen Fernand Van Trimpont krijgt jeugdbeleid, onderwijs, kinderopvang, mobiliteit, stadsontwikkeling, stadspatrimonium, internationale solidariteit onder zijn hoede.

Seniorenbeleid, mantelzorg, dienstencentra, assistentiewoningen, bestrijding eenzaamheid, burgerparticipatie, dorpsraden, integratie, vrijwilligerswerk en gelijke kansen worden de bevoegdheden van Kristin Vangeyte.

Veerle Mertens wordt belast met openbare werken, openbaar groen, kerkenplan, communicatie, ICT, digitale dienstverlening en administratieve vereenvoudiging.

Sport, economie en tewerkstelling, ruimtelijke ordening en stedenbouw en landbouw wordt voortaan in goede banen geleid door Véronique Fontaine.

Ann Panis mag zich bekommeren om cultuur, toerisme, erfgoed, middenstand terwijl Martine Duwyn duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn en burgerzaken krijgt.

Tenslotte is er ook een schepenambt voor David Larmuseau. Hij wordt belast met het sociaal beleid, gezondheid en welzijn, gezinsbeleid, armoedebestrijding, wonen en huisvesting, huis van het kind, kinderdagverblijf en woonzorgcentra en begraafplaatsen. Larmuseau wordt tevens voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst.