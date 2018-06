CD&V-senioren leggen nieuw erfrecht uit 02 juni 2018

02u36 0

Op uitnodiging van de CD&V-senioren van Geraardsbergen komt volksvertegenwoordiger Vincent van Peteghem op vrijdag 8 juni om 19 uur het vernieuwde erfrecht toelichten in Route 42 langs de Groteweg in Overboelare. "Naar aanleiding van een overlijden worden we geconfronteerd met het erfrecht. Slechts weinig mensen weten wat hen daarbij te wachten staat. Bovendien telt onze samenleving meer en meer nieuw samengestelde gezinnen en hebben de partners dikwijls specifieke wensen met betrekking tot hun nalatenschap. De wetgeving rond erfrecht onlangs aangepast aan de hedendaagse noden en gaat in op 1 september", klinkt het. Inschrijven is niet nodig en de toegang is gratis. (FEL)