CD&V-kandidaten maken fietsdeal Frank Eeckhout

03 augustus 2018

11u31 0

CD&V Geraardsbergen engageert zich om de fiets meer dan ooit centraal te plaatsen in haar mobiliteitsbeleid. Niet alleen wat het woon-schoolverkeer betreft, maar ook voor woon-werkverkeer, als recreatie of als aanvulling op het openbaar vervoer.

“Geen enkel ander vervoersmiddel combineert zoveel voordelen. Fietsen is goed voor de portemonnee en het klimaat, het is gezond, snel, vermindert files én laat makkelijk sociaal contact toe” licht Fernand Van Trimpont toe. De fietsdeal werd door de CD&V-kandidaten ondertekend tijdens de jaarlijkse gezinsfietstocht van de partij. Het is een formeel engagement om werk te maken van een sterk lokaal fietsbeleid. “We willen geen specifieke groepen uit het verkeer weren maar wel het groeiende fietsverkeer meer ruimte geven en in goede banen te leiden."