CC De Abdij blaast 25 kaarsjes uit 09 mei 2018

Iedereen is op zondag 27 mei om 20 uur welkom in het Arjaantheater om kennis te maken met het aanbod van seizoen 2018-2019. Het belooft een feestelijke voorstelling te worden, want CC De Abdij bestaat 25 jaar. Stefaan van Die Verdammte Spielerei zal de toeschouwers als een ware herder doorheen het kersverse programma van 2018-2019 loodsen. Van theater over muziek en evenementen voor het hele gezin tot comedy: je krijgt een voorsmaakje aan de hand van trailers, video's en geluidsfragmenten van wat het nieuwe seizoen in petto heeft, af en toe vrolijk muzikaal begeleid door Stefaan en zijn vijf trouwe dienaren. Bovendien brengt Nele Bauwens live enkele nummers uit haar nieuwe show 'Wat een geluk'. Na afloop mogen de toeschouwers het wandelorkest van DVS volgen naar de foyer, waar CC De Abdij trakteert met een feestelijke receptie, de seizoenbrochure én een gadget. De ticketverkoop start op vrijdag 1 juni vanaf 9 uur. Je kan hiervoor terecht op bureau (Abdijstraat 10 in Geraardsbergen), ofwel online reserveren via www.de-abdij.be, telefonisch op het nummer 054/ 43.72.61 of door een mailtje te sturen naar ccdeabdij@geraardsbergen.be. (FEL)