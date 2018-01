Buurvrouw redt kanarie en konijn uit brand 26 januari 2018

In de Nieuweweg in het centrum van Geraardsbergen heeft een buurvrouw een kanarie en een konijn uit een brandende woning gered. De vrouw werd nadien ter controle overgebracht naar het ziekenhuis in Geraardsbergen. "De brand onstond nadat een vod die op een kachel was blijven liggen, vuur vatte. Gelukkig waren we snel ter plaatse en konden we het beginnende brandje blussen waardoor de schade beperkt bleef. Daarna hebben we de woning nog geventileerd zodat de bewoner opnieuw zijn intrek kon nemen in de woning", zegt brandweerofficier Bart Vandesande van brandweerpost Geraardsbergen. (FEL)