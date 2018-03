Buurt op stelten door buitenbrand 23 maart 2018

Een bewoner die afval verbrandde in zijn tuin heeft gisterenvoormiddag een deel van de Zarlardingestraat op stelten gezet. Een bewoner alarmeerde de brandweer met de melding dat er een woning in brand stond. Bij aankomst bleek het slechts om een buitenbrand te gaan. Volgens de buurt verbrandt de man met de regelmaat van de klok afval in zijn tuin. De man riskeert een boete voor het ileegaal verbranden van afval in een woonomgeving. (FEL)