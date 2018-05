Burgemeester moet eenzaamheid aanpakken 04 mei 2018

02u45 0 Geraardsbergen Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) wil na de verkiezingen een nieuwe bevoegdheid creëren voor de burgemeester in Geraardsbergen. "Eenzaamheid aanpakken moet op de politieke agenda geplaatst worden", zegt De Padt.

Ieder van ons wordt wel eens geconfronteerd met een ouder, grootouder, vriend of buur, die te kennen geeft zich alleen te voelen. "Iedereen voelt zich wel eens eenzaam", weet Guido De Padt. "In tegenstelling tot wat we zouden verwachten, hebben onze verschillende sociaal geïnspireerde digitaliseringskanalen zoals Facebook en Twitter niet onmiddellijk een positieve invloed op dit maatschappelijk fenomeen", zegt De Padt.





"Eenzaamheid bestaat al zolang er mensen zijn en komt voor in alle leeftijdscategorieën en in alle lagen van de bevolking. Het bestrijden van eenzaamheidsgevoelens is niet enkel de verantwoordelijkheid van de eenzame, maar elk van ons zou zijn steentje moeten bijdragen."





Op de agenda

Daarom plaatst De Padt de strijd tegen eenzaamheid op de politieke agenda. "De overheid kan hierbij een belangrijke rol spelen door het aanreiken van zinvolle activiteiten voor ouderen, zorgen voor goed opgeleide zorgverleners, de openbare plaatsen op een manier inrichten dat ze mensen naar buiten lokken of door het creëren van rustplekjes met een gemakkelijke toegankelijkheid. Eigenlijk overlapt dit heel wat domeinen: ouderenbeleid, zorgbeleid in het algemeen, stadsinrichting, mobiliteit, woonvormen. Daarom wordt deze bevoegdheid best toegekend aan de burgemeester", aldus De Padt.





(FEL)