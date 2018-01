Burgemeester Guido De Padt gaat opnieuw voor sjerp 30 januari 2018

02u44 0 Geraardsbergen Op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld vertelde burgemeester Guido De Padt dat hij zich nog eens zes jaar volop en met veel goesting wil inzetten voor Geraardsbergen.

Op het eind van dit jaar zal De Padt 36 jaar politiek actief zijn, waarvan 13 jaar als burgemeester. "De goesting om er nog eens zes jaar aan te breien is er nog. Enkele hangende dossiers wil ik graag nog afgewerkt zien. Ik denk daarbij aan de renovatie van ons Abtenhuis en de parkeertoren aan het station, maar daarvoor zijn we afhankelijk van Brussel. Verder streef ik ernaar om de dorpsraden volledig onafhankelijk te maken door hen jaarlijks een budget toe te kennen", zegt De Padt.





Voorkeurstemmen

Voor de verdere lijstindeling vindt de burgemeester het nog wat te vroeg. "We hebben de gewoonte om rekening te houden met de voorkeurstemmen bij de vorige verkiezingen. Daarnaast zetten we in op verjonging en richten we ons ook naar onafhankelijke kandidaten", besluit De Padt. (FEL)