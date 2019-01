Budget voor mantelzorgpremie wordt gehalveerd Frank Eeckhout

21 januari 2019

16u51 17 Geraardsbergen Het budget voor de mantelzorger in Geraardsbergen wordt gehalveerd van 180.000 euro naar 90.000 euro. “Enkel mantelverzorgers voor de meest zorgbehoevenden krijgen maandelijks nog een premie van 25 euro", zegt schepen Kristin Vangeyte.

Geen enkele departement ontsnapt aan de financiële crisis in Geraardsbergen. Ook het ouderenbeleid deelt in de kleppen, meer bepaald de mantelzorg. Dat moet het vanaf dit jaar stellen met 90.000 euro in plaats van 180.000 euro. “We gaan de mantelzorg verfijnen zodat de mantelzorgers voor de meest zorgbehoevenden wel nog recht hebben op een premie", laat schepen Kristin Vangeyte (Open Vld) weten. Ze rekent op het engagement van de inwoners om minder zorgbehoevenden vrijwillig bij te staan.