Brugfiguren ondersteunen kwetsbare gezinnen 22 februari 2018

Het OCMW heeft twee brugfiguren aangeworven voor jonge kwetsbare gezinnen. Hun werking verloopt via Kind en Gezin. "Door preventief te werken, kunnen we de vragen sneller opvangen waardoor de zorg lichter en betaalbaarder wordt. In dat proces staat het gezin centraal", zegt voorzitter David Larmuseau (CD&V). Hij kondigt een vervolgconferentie aan van de Rondetafel Kinderarmoede op 8 maart. "Bij de behandeling van de noden wordt eerst het bestaande netwerk in kaart gebracht. Daarbij komen de diverse aspecten aan bod: de financiële toestand, schoolsituatie, gezondheid, relatie, opvoeding, werk en vrije tijd. Vervolgens worden de meest acute probleem aangepakt, met aandacht voor wat het gezin belangrijk vindt. De brugfiguren geven ondersteuning, maar het zijn de gezinnen zelf die het moeten waarmaken." (FEL)