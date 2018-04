Brokkenpiloot: "Ik werkte 30 uur per dag" 19 april 2018

De 23-jarige G. D. G. uit Geraardsbergen moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij onder invloed van alcohol een geparkeerd voertuig aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. "Ik werkte in die tijd 30 uur per dag", klonk het bijzondere excuus van de man. "Toch wel straf, aangezien er maar 24 uur op een dag zijn", repliceerde de politierechter. Die merkte ook op dat de beklaagde er maar ongeïnteresseerd bij stond. "Het kan je precies maar weinig schelen allemaal." Hij veroordeelde de man tot een geldboete van 3.400 euro en 3 maanden en 23 dagen rijverbod.





(TVR)