BrassBand en Micheline Van Hautem brengen ode aan Brel 14 februari 2018

BrassBand Geraardsbergen en Micheline Van Hautem brengen op zaterdag 17 februari een ode aan Brel in het Arjaantheater in Geraardsbergen.





Micheline mocht de voorbije jaren schitteren aan de zijde van Zjef Vanuytsel en ook van Jacques Brels neef, Bruno Brel. Niemand is beter geplaatst dan Micheline om de muziek van Brel tot leven te wekken. Dender Brass ondersteunt deze parel uit de muziekscene maar al te graag én brengt ook eigen werk op het podium. Tickets kosten 15 euro en kan je reserveren via CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of via de website www.de-abdij.be. (FEL)