Brandweer zet jubilarissen in de bloemetjes 02u25 0 Foto Frank Eeckhout

Op het feest van Sint-Barbara van brandweerpost Geraardsbergen werden brandweerman Manu De Vos (25 jaar in dienst) en luitenant-geneesheer dokter Lieve Legroux (10 jaar in dienst) in de bloemetjes gezet.





(FEL)