Brandweer redt hond uit beerput 17 juli 2018

02u48 0

Langs de Hoge Buizemont in Geraardsbergen is gisterochtend omstreeks 10 uur een hond in een beerput terechtgekomen. Omdat de dampen in zo'n put ook voor dieren gevaarlijk kunnen zijn, werd meteen alarm geslagen. Brandweermannen van de post in Geraardsbergen snelden ter plaatse met flessen perslucht en konden de hond uiteindelijk vrij snel uit zijn netelige positie bevrijden. (KMJ)