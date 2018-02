Brandstichting in kapel 13 februari 2018

In de kapel aan de Lindeveldstraat in Zandbergen is gisterenavond brand gesticht. Vandalen braken het slot van de deur open en stootten de brandende kaarsen om op het altaar waardoor dat vuur vatte. Brandweerposten Geraardsbergen en Ninove kwamen ter plaatse om het vuur te doven. De brandweermannen hadden het vuur snel onder controle en konden nog een heiligenbeeld uit de kapel redden. De schade aan het altaar is aanzienlijk. Het parket vorderde een branddeskundige op om de brandstichting te bevestigen. (FEL)