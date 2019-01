Bouwwerken GO! basisschool Centrum kunnen starten 10 jaar na opmaak eerste plannen Frank Eeckhout

15 januari 2019

18u58 0 Geraardsbergen De bouwwerken in GO! basisschool Centrum in Geraardsbergen gaan op 14 februari van start. “Tien jaar geleden werden de eerste plannen voor de bouwwerken ontvouwd. Kostprijs toen: 1,8 miljoen euro. Vandaag kosten dezelfde werken 4,2 miljoen euro", zegt directeur An Eeman.

Eindelijk! Het was met een zucht van verluchting dat An Eeman de plannen dinsdagnamiddag voorstelde aan de buurtbewoners. De ouders van de leerlingen kregen eerder al inzage in de plannen. “We willen de bouwwerken uitvoeren in harmonie met de buurt. Het is de bedoeling dat de straat nadien leefbaarder is. Het gebouw aan de straatkant wordt immers gesloopt en herrijst enkele meters verder weg van de straatkant. Daardoor creëren we een pleintje voor de school wat voor een vlottere doorstroming van het verkeer moet zorgen in de Buizemontstraat", legt directeurEeman uit.

De school kende de voorbije jaren een enorme groei en telt momenteel 350 leerlingen. Die zitten verdeeld in elf lagere klassen en vier kleuterklassen. “De voorbouw aan de straatkant dateert van de jaren 1890 en is serieus verouderd. De achterbouw dateert van de jaren ‘30. In WO I werden in de voorbouw nog gewonde Duitse soldaten opgevangen. In de kelders van de school werden op het einde van WO II collaborateurs opgesloten in afwachting van hun proces", weet Eeman.

De bouwwerken worden uitgevoerd in drie fases. Tussen elke fase worden telkens twee weken voorzien om te verhuizen. “De dwarse vleugel, waar de kleuterklassen en de derde graad gevestigd zijn, wordt volledig gestript. In deze vleugel komen op het gelijkvloers twee keer twee kleuterklassen met tussenin een sanitair blok. De derde graad komt op de eerste verdieping. Na de bouwwerken starten we daar met team-teaching. Die werken moeten bij de start van het nieuwe schooljaar klaar zijn", gaat co-directeur Stijn Haegeman verder.

In september wordt de langse vleugel aangepakt. “Daar wordt het buitenschrijnwerk en de elektriciteit vernieuwd. In deze vleugel komt ook een lift. Als alles op schema blijft, moet fase twee eind december afgerond zijn. Pas dan starten de meest ingrijpende werken met de afbraak van de voorbouw, de bouw van een nieuw blok met luifel en de renovatie van de speelplaats. Die speelplaats wordt genivelleerd waardoor er geen hoogteverschil meer is wat beter is voor de minder mobiele leerlingen. Eind december 2020 moet GO! basisschool Centrum helemaal in het nieuw zitten en kunnen we een groot feest plannen", besluit Haegeman.