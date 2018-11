Bootje van Walter en Monique vaart 60 jaar Frank Eeckhout

19 november 2018

16u09 1 Geraardsbergen Walter De Duffeleer en Monique Schaillie vierden onlangs hun diamanten huwelijksverjaardag.

Walter en Monique traden stapten op 8 november 1958 in Overboelare in het huwelijksbootje. Monique was huismoeder en Walter freelance persfotograaf. Ze hebben drie kinderen, acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Op zaterdag 17 november werden ze op het stadhuis ontvangen door de burgemeester en schepenen. Daarna gingen ze met zijn allen naar de Komlamour in Ophasselt voor een hapje en een drankje.