Boete voor verboden wapenbezit 27 april 2018

F.T. (33) uit Geraardsbergen moet een boete van zeshonderd euro betalen wegens verboden wapenbezit. De feiten kwamen aan het licht nadat F.T. op straat een aanvaring had met de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. De politie besloot een huiszoeking uit te voeren en vond zo een zelfgemaakte boksbeugel en een jachtgeweer waar de man geen vergunning voor had. Voor de aanvaring met de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin werd hij vrijgesproken, maar voor het wapenbezit is de man wel veroordeeld. (LDO)