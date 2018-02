Boete voor fietser die voorrang niet verleent 08 februari 2018

Een 17-jarige student uit Geraardsbergen moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij ter hoogte van de Collegestraat met zijn koersfiets in aanrijding kwam met een voertuig. Hij werd vervolgd omdat hij op het kruispunt geen voorrang had verleend. De bestuurster van de wagen werd op haar beurt ook vervolgd voor onopzettelijke slagen en verwondingen. De jongeman, die op het moment van de feiten amper 16 was, liet weten dat de dame hem na de aanrijding gewoon liet staan. "Mijn fiets was kapot en met mijn klikschoenen aan kon ik ook moeilijk wandelen. De bestuurster was zeer kort en vertrok onmiddellijk." Door een foto te nemen van haar nummerplaat, kon ze geïdentificeerd worden. Zij werd vrijgesproken voor onopzettelijke slagen en verwondingen. De politierechter was van oordeel dat de fietser voorrang van rechts had moeten verlenen en legde hem een geldboete van 200 euro op. (TVR)