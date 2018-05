Boete na ritje met voorlopig rijbewijs 03 mei 2018

De 23-jarige K.H. uit Geraardsbergen moest zich voor de politierechtbank van Oudenaarde verantwoorden omdat ze met haar voorlopig rijbewijs heeft rondgereden zonder begeleider naast haar. "Mijn vader was mijn begeleider, maar die had wat te diep in het glas gekeken", klonk het opvallende excuus. "Ik had echter beloofd om mijn lief op te pikken en ben dan maar alleen in de wagen gestapt." De politierechter veroordeelde haar tot een geldboete van 400 euro, maar daar komt ook nog zo'n 300 euro aan kosten bij.





(TVR)