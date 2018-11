Blinde Audrey neemt lied op met Udo Opbrengst dient om blindengeleidehond op te leiden Frank Eeckhout

18 november 2018

13u32 0 Geraardsbergen Audrey De Pelseneer (22) uit Geraardsbergen, die sinds vorig jaar blind is, heeft samen met Udo een lied opgenomen. Met de opbrengst wil ze hepen een blindengeleidehond op te leiden. “Het lied kreeg de toepasselijke titel Blind Vertrouwen", vertelt Audrey.

Audrey kreeg op 6 juli 2017 het harde verdict te horen. “Je bent blind en herstel is niet meer mogelijk”, zei de dokter. Een harde klap, maar de jonge Geraardsbergse bleef niet bij de pakken zitten. “Ik put kracht uit zingen en piano spelen. Ik vind het belangrijk te leven en zo vrij mogelijk te zijn", vertelt Audrey.

Om die vrijheid nog groter te maken, heeft de jonge vrouw een blindengeleidehond nodig. “Voorlopig behelp ik me nog met een witte stok en dat lukt vrij aardig, maar een hond zou me nog meer mogelijkheden bieden. Sinds begin dit jaar sta ik op de wachtlijst bij de vereniging Vrienden der Blinden uit Koksijde. Het duurt echter twee jaar om zo’n hond op te leiden en het kostenplaatje is ook niet mis: 25.000 euro. De helft daarvan wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Voor de andere helft ben ik afhankelijk van sponsors of giften", legt Audrey uit.

Toch wil ze ook zelf haar steentje bijdragen om haar blindengeleidehond te financieren. “Ik heb samen met singer-songwriter Udo en zijn producer Yannic Fonderie een nummer geschreven en opgenomen. Dat kreeg de toepasselijke titel ‘Blind Vertrouwen’. Als je blind bent, moet je namelijk kunnen vertrouwen op de samenleving. Met dit lied wil ik ook een boodschap brengen en een lichtpuntje zijn in de samenleving. Daarnaast hoop ik ook dat de vereniging Vrienden voor Blinden hierdoor meer erkenning krijgt voor het waardevolle werk dat ze verrichten. De opbrengst van het lied gaat trouwens naar hen.”

Audrey en Udo leerden elkaar kennen na een optreden van de zanger. “Ik stapte op hem af en vertelde hem over mijn droom om ooit een nummer met hem op te nemen. Hij ging meteen akkoord. Tijdens de opnames was er meteen een klik tussen ons. We hebben het nummer samen geschreven en het resultaat mag er zijn. Ik begeleid Udo trouwens op piano in het nummer", glimlacht Audrey.

Ook in het dagelijkse leven laat Audrey haar geluk niet afhangen van anderen. “ Ik werk bij het OCMW in Geraardsbergen als administratief assistent aan de ontvangstbalie", geeft de jonge twintiger nog mee.

Het nummer ‘Blind vertrouwen’ is te koop via iTunes of als cd-single te bestellen via mail naar audrey.depelseneer@gmail.com en kost vijf euro.