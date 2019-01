Blanco stem van raadslid Het Alternatief helpt Vlaams Belanger in politieraad Frank Eeckhout

09 januari 2019

15u43 4 Geraardsbergen Een blanco stem van partijgenoot Paul Deprez (Het Alternatief) zorgt ervoor dat niet lijsttrekker Stéphan Bourlau een zitje krijgt in de politieraad, maar wel Vlaams Belanger Hans De Gent. “Veertig jaar vriendschap wordt hier te grabbel gegooid. Dat dissident stemgedrag blijft niet zonder gevolgen", verzekert Bourlau.

De installatie van de gemeenteraad in Geraardsbergen begon met een ludiek protest van PVDA aan de trappen van het stadhuis. Met een doodskist en spandoek droeg de extreem-linkse partij de materniteit van het ziekenhuis van Geraardsbergen ten grave. Begin deze week geraakte immers bekend dat bevallen vanaf 1 juli niet meer mogelijk is in de campus Geraardsbergen van het Sint-Elisabethziekenhuis.

De eedaflegging van de dertig raadsleden, burgemeester Guido De Padt had zijn eed al afgelegd bij de waarnemend provinciegouverneur, verliep verder in alle sereniteit. Ook de switch van Johan Vanden Herrewegen naar Rudy Frederic verliep in alle rust. Maar dan moest de stemming voor de leden van de politieraad nog komen. En dat zorgde voor een serieuze verrassing. Niet Stéphan Bourlau (Het Alternatief), bij een normale stemming altijd zeker van zijn zitje, maar wel Hans De Gent (Vlaams Belang) werd verkozen. Zowel meerderheid als oppositie keken in de richting van Paul Deprez (Het Alternatief) maar die speelde de vermoorde onschuld. Attente toeschouwers merkten wel dat partijgenoot Stéphan Bourlau hem iets toefluisterde. Een dankwoord zal dat zeker niet geweest zijn.

Valsspeler

“Valsspelers horen niet thuis in onze partij. Maandag wordt het bestuur samengeroepen. Als het aan mij ligt, wordt Paul meteen uit de partij gezet. Met zo iemand wil ik niet in één fractie zitten", reageert Bourlau furieus. Dat Deprez net een Vlaams Belanger in de politieraad heeft geholpen, zit Bourlau hoog. “Vorig jaar ben ik uit het Vlaams Belang gestapt om Het Alternatief op te richten. Ik heb toen alle banden met mijn vroegere partij verbroken. Met Paul Deprez, die OCMW-raadslid was voor Open Vld, had ik meteen een goede partner. Maar in de kiescampagne liep het mis. Paul deelde flyers uit waarop ‘Eigen volk eerst’ stond. Ik maande hem aan om daarmee te stoppen. Helaas, Paul bleef zijn eigen koers varen. Toen al werd duidelijk dat hij toenadering zocht tot het Vlaams Belang en na de verkiezingen opperde hij zelfs dat het jammer was dat beide partijen niet onder één vlag naar buiten kwamen", zegt Bourlau.

Het ziet er dus naar uit de fractie van Het Alternatief bij de volgende gemeenteraad al gehalveerd is. “Voor mij is het uitgesloten dat Paul lid blijft van Het Alternatief. Ik heb er geen probleem mee om als enkeling te zetelen in de gemeenteraad. Ik heb dat de voorbije legislatuur ook gedaan", besluit Bourlau.

Paul Deprez was niet bereikbaar voor commentaar.