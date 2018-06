BinckBank Tour zoekt lokale helden voor podiumceremonie 06 juni 2018

02u54 0 Geraardsbergen De groene leiderstrui uitreiken aan Tom Dumoulin, Niki Terpstra of misschien wel Peter Sagan. Bij de apotheose van de BinckBank Tour in Geraardsbergen kan het. "Hiervoor gaan we op zoek naar lokale helden", zegt Roland Veerman van Binckbank.

Geen podiummissen tijdens de BinckBank Tour in augustus, maar wel inwoners van de aankomststad. "We gaan op zoek naar mensen met doorzettingsvermogen, iemand die kleur geeft aan zijn of haar gemeente of misschien wel de winnaar van de lokale wielerprijsvraag. Elke aankomststad beslist zelf welke inwoner zijn of haar moment de gloire krijgt op het podium. Daarnaast schenken we ook een aantal exclusieve wielershirts voor lokale acties die rond de etappes worden georganiseerd. Voor de lokale handelaars stellen we ook materiaal ter beschikking als zij aandacht willen besteden aan onze ProTour-wedstrijd", zegt Roland Veerman. De Geraardsbergse schepen van Sport Véronique Fontaine (Open Vld) is het idee van de organisatie wel genegen. "Aangezien er heel wat nevenklassementen te winnen zijn, kunnen we verschillende inwoners in de schijnwerpers plaatsen", pikt ze het voorstel van de organisatie meteen op. Maar ook voor de gewone wielerfan valt er op zondag 19 augustus heel wat te beleven. "De Vesten worden opnieuw omgetoverd tot volksdorp waar iedereen de wedstrijd kan volgen op groot scherm. En de twee passages over De Muur zorgen gegarandeerd voor spektakel", verwacht Fontaine. De BinckBank Tour start op maandag 13 augustus. (FEL)