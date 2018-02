BIN-Z zorgt voor daling winkeldiefstallen 13 februari 2018

In Geraardsbergen zorgt het Buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z) voor een daling van de winkeldiefstallen. "Terwijl er in 2016 nog 29 winkeldiefstallen werden aangegeven, daalde dit aantal in 2017 naar 14 feiten, een vermindering dus met de helft. Er werden zeven daders gevat. Buiten de omschrijving van het BIN-Z waren er binnen de politiezone in 2016 en 2017 24 aangiftes, waarbij de daders bij respectievelijk 19 en 22 winkeldiefstallen werden gevat", zegt Christophe Temmerman van de politie. Burgemeester Guido De Padt wees ook op het belang van de actie 'Diefstal preventie-advies'. Negen vrijwilligers werden opgeleid om in de handelszaken en woningen raad te geven over de wijze waarop men zich tegen diefstal kan beveiligen. Een gratis advies op maat van de zelfstandige onderneming, maar ook voordrachten op vraag van verenigingen. "Dit is een mooie vorm van burgerparticipatie. Burgers helpen burgers om zich te beschermen tegen inbraak en diefstal, hetgeen ook een ontradingseffect heeft", aldus De Padt.





(FEL)