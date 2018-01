Bijna 100 ijsberen duiken in vijver De Gavers 02u23 0 Foto Frank Eeckhout Zelfs voor deze oermens is het water in De Gavers behoorlijk frisjes.

Bijna 100 nieuwjaarsduikers hebben gisteren in de vijver van provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen de kou getrotseerd. "Met ook meer dan 250 kijklustigen is de opkomst voor deze derde editie meer dan geslaagd", zegt Emma Van der Maelen van het organiserende Project G. Vier van die ijsberen vormden samen team Pasta Al Dente. "Het is de eerste keer dat we deelnemen aan deze nieuwjaarsduik. Hoelang we het zullen uithouden, weet ik niet, maar ik wil wel tot aan mijn boezem in het water gaan", lacht Nancy. De meeste duikers hielden het amper een paar seconden vol. Met 5 graden was het water dan ook niet echt warm te noemen. Alleen de Ninoofse IJsberen bleven enkele minuten in het sop. (FEL)