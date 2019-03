Bezoekers en marktkramers laten het afweten op Eerste Toog Frank Eeckhout

04 maart 2019

12u07 0 Geraardsbergen Weinig volk deze voormiddag op de Eerste Toog in Geraardsbergen. Ook heel wat marktkramers lieten het afweten.

De jaarmarkt Eerste Toog dateert van het begin van de 19de eeuw en lokt elk jaar heel wat bezoekers naar de Oudenbergstad. Rukwinden en regen zorgen dit jaar echter voor een Eerste Toog in mineur. Deze voormiddag was er amper volk te bespeuren in sommige straten en veel marktkramers stuurden hun kat wat zorgt voor heel wat lege standplaatsen. De echte Geraardsbergenaars laten dat niet aan hun hart komen. Zij maken er elk jaar een sociale happening van.