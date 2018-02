Bewoners willen zwaar verkeer weg uit Dagmoedstraat 16 februari 2018

02u53 0 Geraardsbergen Bewoners van de Dagmoedstraat in Schendelbeke willen het zwaar verkeer bannen uit hun straat. "Onze straat is veel te smal. Om de haverklap worden de spiegels van onze auto's afgereden of vinden we deuken in onze wagens", klaagt de buurt.

Een zware vrachtwagen, op weg naar industriezone Diebeke, reed gisteren om 11 uur nog maar eens een zijspiegel van een geparkeerde auto af. "Heel veel trucks rijden via onze straat naar industriezone Diebeke. Er is een betere route, maar de gps stuurt hen door de Dagmoedstraat. Omdat onze straat niet geschikt is voor zwaar verkeer, worden vaak geparkeerde wagens aangereden. Deze keer had het slachtoffer geluk en stopte de chauffeur maar even vaak wordt de schade pas achteraf opgemerkt", klinkt het. Voor schepen van Mobiliteit Rurik Van Landuyt (Open Vld) is deze klacht nieuw. "We bekijken of we geen signalisatie kunnen plaatsen om zwaar verkeer te weren. Dat wordt dan doorgegeven en opgenomen in de gps-gegevens van de verschillende verdelers waardoor de chauffeurs via een andere route naar de industriezone gestuurd worden", reageert de schepen. (FEL)