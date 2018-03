Bewoners houden petitie tegen woonerf in Nieuwstraat 07 maart 2018

02u32 0 Geraardsbergen Met een petitie uit bewoner Frans Van Overmeire zijn ongenoegen over het hervormen van de Nieuwstraat in Geraardsbergen tot woonerf. "Dit is diefstal van 25 parkeerplaatsen", foetert de man. "De Nieuwstraat is nu echt een dode straat."

De Nieuwstraat in het centrum van Geraardsbergen werd vorig jaar heraangelegd.





"Bewoners bleven echter klagen over het parkeerbeleid in de straat. Uit een bevraging bleek dat de bewoners een woonerf verkiezen om de leefbaarheid in hun straat te bevorderen", zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Rurik Van Landuyt (Open Vld).





Bloembakken

In de Nieuwstraat werden bloembakken en rustbanken geplaatst. De maximale snelheid bedraagt er nu 20 kilometer per uur en er geldt een parkeerverbod. Dat is echter niet naar de zin van Frans Van Overmeire en 19 andere bewoners van de straat.





25 parkeerplaatsen

"Met onze klachten werd nooit rekening gehouden. Ik heb meerdere keren mijn bereidheid tot medewerking om tot een gezonde oplossing te komen aangeboden, maar daar is niet op ingegaan", vertelt Frans Van Overmeire. "Deze ingreep is een pure diefstal van 25 parkeerplaatsen. De straat ligt er nu verlaten bij, maar geeft aan vijf dagelijkse passanten wel een weilig gevoel", zegt bewoner Frans Van Overmeire cynisch.





Frans Van Overmeire is nu een petitie gestart in de hoop dat het stadsbestuur de verkeerssituatie in de Nieuwstraat alsnog terugdraait. (FEL)