Beweging heel belangrijk na transplantatie 19 mei 2018

02u32 0

"Elk jaar krijgen meer dan duizend mensen in België te horen dat ze een nieuw orgaan nodig hebben," vertelt dokter Harlinde Peperstraete van het UZGent en voorzitter van Transplantoux De Vlaanders.





"Een orgaantransplantatie is voor hen de enige kans om weer een vrij normaal leven te leiden. Maar een transplantatie vraagt veel van het lichaam. Daarom is een gezonde levensstijl met beweging heel belangrijk."





Lichaamsbeweging en daarna sport zijn dus toegestaan bij alle patiënten, op voorwaarde dat het geleidelijk aan wordt opgebouwd. Kinesitherapie is noodzakelijk voor de revalidatie van spieren en pezen. Ze is in het begin passief, daarna actief en de intensiteit van de inspanningen wordt ook daar geleidelijk aan opgebouwd. Na voldoende herstel van de conditie kan de getransplanteerde ze blijven onderhouden in groep.





(FEL)