Bestuurder valt in slaap in auto en blijkt geïntoxiceerd: 23 dagen rijbewijs kwijt LDO

07 november 2018

11u52 0 Geraardsbergen T.D. uit Zulte heeft zich in de politierechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor een verkeersongeval in Geraardsbergen. De 33-jarige man viel achter het stuur in slaap en belandde in de middenberm. Hij bleek ook 0,94 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

“Ik ben ontgoocheld in mezelf”, vertelde de man aan de politierechter. “Ik had nooit gedacht dat ik geïntoxiceerd achter het stuur zou kruipen.” De man was niet dronken, maar had wel voldoende alcohol in zijn lichaam om positief te blazen. “Ik had net nog een sobere periode achter de rug, want ik had deelgenomen aan Tournée Minérale. Omdat de voorbereidingen voor de Ronde van Vlaanderen achter de rug waren, heb ik met collega’s nog iets gedronken na het werk. Dat had ik niet mogen doen”, excuseerde de man zich. De politierechter legde de man een boete van 1.800 euro op, waarvan een deel met uitstel. Hij moet ook 23 dagen zijn rijbewijs inleveren.