Bestuurder valt in slaap en rijdt tegen verkeersbord: 15 dagen rijverbod LDO

11 januari 2019

14u05 0 Geraardsbergen De politierechter in Oudenaarde heeft S.D.V. uit Ophasselt een rijverbod van vijftien dagen en een effectieve boete van 960 euro opgelegd. De man viel in slaap in zijn auto en reed in Geraardsbergen een verkeersbord aan. Daarna reed hij weg van de plaats van het ongeval.

Op de terugweg van een fuif viel de bestuurder in Geraardsbergen in slaap in zijn auto. Hij raakte een verkeerseiland en reed een verkeersbord omver. Hij stapte nog uit om de schade te controleren, maar zag niet wat hij precies had aangereden. “Hij heeft er ook niet aan gedacht om zelf de verbalisanten te contacteren, maar ondertussen is de schade wel vergoed aan de stad”, legde zijn advocaat uit.

De politierechter legde de man een rijverbod van 15 dagen en een boete van 1.760 euro op. Achthonderd euro daarvan is met uitstel.