Bestuurder trekt de aandacht met verlaagde wagen en test positief op cannabis: politierechter neemt zijn rijbewijs af Lieke D'hondt

03 april 2019

14u01 0 Geraardsbergen De extreem verlaagde auto van N.D. uit Grimminge (Geraardsbergen) lokte zodanig hard de aandacht van de politiediensten dat ze hem aan een controle onderwierpen.

De auto hing zo laag bij de grond dat de bestuurder er niet mee over een verkeersdrempel kon rijden. Bovendien bleek uit de speekseltest dat de 28-jarige bestuurder cannabis had gebruikt. Het onderzoek van een expert toont aan dat de man door dat druggebruik eigenlijk niet geschikt is om met een auto te rijden. Hoewel zijn advocaat nog pleitte dat de man al zwaar gestraft is omdat hij door het voorval en de intrekking van zijn rijbewijs zijn werk is verloren, oordeelt de politierechter dat de man nog wat langer op de blaren moet zitten. Hij legt hem een rijverbod van één maand en een boete van 1.400 euro op, maar maakt ook toepassing van artikel 42 van de verkeerswet. Dat houdt in dat de man voor minstens zes maand rijongeschikt is verklaard.