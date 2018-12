Bestuurder schat inhaalmanoeuvre verkeerd in en duikt noodgedwongen de gracht in Frank Eeckhout

06 december 2018

19u28 0 Geraardsbergen Een bestuurder is met zijn Renault Megane noodgedwongen de gracht ingedoken op de N8 in Ophasselt. Hij bleef ongedeerd.

Het ongeval gebeurde rond 18 uur, zo'n honderd meter voor de verkeerslichten aan het kruispunt met de N42. De man wilde een vrachtwagen inhalen, maar schatte dat manoeuvre totaal verkeerd in. Om niet frontaal op een tegenligger in te rijden dook hij met zijn wagen de gracht in. Daarbij schampte hij een Volkswagen Caddy met aanhangwagen. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder op de N8. Tijdens de takelwerken sloot de politie één rijstrook af voor het verkeer.